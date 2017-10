Barney door op World Grand Prix, maar 'het was niet goed'

De Haagse darter bleek dinsdagavond in de tweede ronde te sterk voor Steve Beaton. De Engelsman ging in drie sets onderuit: 3-1 3-2 3-1. Toch was Barney na afloop niet tevreden over zijn spel. "3-0, dat is het maximaal haalbare, maar het was niet goed", liet Van Barneveld weten tegenover RTL 7.

Van Barneveld profiteerde in Dublin vooral van de fouten van Beaton. Zijn vierde wedstrijdpijl was raak.

Barney komt nu in actie tegen John Henderson, die in de eerste ronde titelverdediger Michael van Gerwen verrassend naar huis gooide. Big John rekende eerder op de avond af met Alan Norris.

Benito van de Pas, de andere Nederlander die nog meedoet, speelt woensdagavond tegen Gerwyn Price uit Wales.