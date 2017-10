Van advocaat naar fulltime hoogspringer

,,Dit was één van de moeilijkste beslissingen die ik ooit genomen heb. Een baan als advocaat bij een fantastisch kantoor opgeven voor een onzeker bestaan als hoogspringer is niet niks'', liet de meervoudig Nederlands kampioen weten.

Amels verhuisde twee jaar geleden naar Duitsland om kwalificatie voor de Olympische Spelen van Rio 2016 af te dwingen. Hij slaagde niet in zijn missie, onder meer door veel blessureleed. Amels onderging twee operaties aan zijn afzetenkel, waarvan de eerste mislukte. In het afgelopen jaar trachtte hij zijn werk als advocaat te combineren met zijn leven als topsporter.

,,De combinatie van trainen, reizen en werken in de afgelopen maanden was echter te zwaar. Het was geen duurzame situatie. Ik was langzaam aan het opbranden. Ik was twee dingen half aan het doen.''

Nu gaat Amels weer vol voor het hoogspringen. ,,Ik ben er nog steeds van overtuigd dat ik de wereldtop kan halen.''