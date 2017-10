Bazoer: 'Ik had goede klik met Advocaat'

De middenvelder van VfL Wolfsburg denkt met een goed gevoel terug aan de zomerse trainingsstage van 2016 met Oranje in Portugal, waar het bij Advocaat - als assistent van Danny Blind - Bazoer voor en Bazoer na was. Voor de Kleine Generaal was Bazoer de nieuwe frontsoldaat, hij leek helemaal gek van het talent. „Volgens mij was hij dat wel, hè?”, lacht de man die in drie oefenduels even dé ’nummer zes’ van Oranje was. „Hij was toen veel met me bezig, ik had een goede klik met Advocaat. Hij nam me vaak apart, vertelde me wat te doen en gaf aan dat ik het spelletje goed zag. Heel fijn.”

Na het vertrek van Advocaat naar Fenerbahçe (op 15 augustus) liet Blind hem in september ineens geen enkele minuut meer maken tegen Griekenland (oefen) en bij het eerste WK-kwalificatieduel in Zweden.

Na zijn verdrijving bij Ajax richting Wolfsburg was het boek Oranje helemaal dicht. De terugkeer van Advocaat als hoogste baas afgelopen mei, had de grote oranje reddingsboei kunnen zijn voor de speler die zich in rap tempo had opgewerkt tot basisspeler in de Bundesliga.

Lees het interview met Bazoer in de Premium-editie van De Telegraaf.