Scherpte vereist bij shorttrackers

Suzanne Schulting en Sjinkie Knegt willen zich in Dordrecht van hun beste kant laten zien, nadat een goed resultaat uitbleef in Boedapest. Ⓒ TIMSIMAGING

Van een poging tot revanche wil Jeroen Otter niet spreken. De bondscoach van de Nederlandse shorttrackers beseft wel dat zijn ploeg vanaf morgen bij World Cup-wedstrijden in Dordrecht beter voor de dag zal moeten komen dan afgelopen weekeinde in Boedapest het geval was. Dit om te voorkomen dat het traject richting de Olympische Winterspelen in Pyeongchang onnodig zwaar wordt.