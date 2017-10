Ostapenko zeker van WTA Finals

De twintigjarige Letse, dit jaar de verrassende winnares van Roland Garros, plaatste zich voor het eindejaartoernooi met de beste acht speelsters van 2017 door in het China Open in Peking de laatste zestien te bereiken. Ze won in twee sets van de Australische Samantha Stosur: 6-3 7-5. Ostapenko voegt zich bij de zes tennissters die al eerder een ticket voor Singapore veroverden: Garbiñe Muguruza (Spa), Simona Halep (Roe), Karolina Pliskova (Tsj), Elina Svitolina (Oek), Venus Williams (VSt) en Caroline Wozniacki (Den). De WTA Finals zijn van 22 tot en met 29 oktober.

De Slowaakse Dominika Cibulkova won de vorige editie, maar heeft dit jaar te slecht gepresteerd om deelname aan de Finals af te dwingen. De Britse Joahnna Konta heeft de beste papieren het achtste startbewijs te bemachtigen.