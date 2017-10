Van de Goor voorzitter vakjury Sportgala

Ook hockeycoach Marc Lammers en voormalig paralympisch atlete Marije Smits zijn toegetreden als nieuwe leden, meldt sportkoepel NOC*NSF.

De vakjury kiest in principe drie kandidaten voor de verkiezing van sportman, sportvrouw, sportploeg, coach en paralympisch sporter van het jaar. De genodigde Nederlandse topsporters en coaches brengen tijdens het gala op 19 december hun stem uit. Ook de leden van de vakjury doen dat op die avond.

Jeroen Bijl en Esther Vergeer zijn uit de vakjury teruggetreden, omdat ze allebei chef de mission zijn geworden en in die hoedanigheid willen zij niet oordelen over 'hun' pupillen, aldus NOC*NSF. Bijl was zeven jaar voorzitter van de vakjury.

De vakjury bestaat uit negen leden. Ook voormalig bondscoach Guus Hiddink, schaatskampioene Marianne Timmer en olympische zwemheld Pieter van den Hoogenband maken onder anderen deel uit van de groep experts, die dit jaar voor het eerst een shortlist zal publiceren op 30 november. Dat wordt een overzicht van de sportprestaties die meedingen naar de nominaties - in principe drie per categorie - die op 3 december bekend worden.

De automatische nominatie voor het behalen van een gouden olympische of paralympische medaille komt te vervallen, meldt de sportkoepel. In 2016 leidde dat door de vele successen in Rio tot meer dan drie kandidaten voor de eretitels. "Het uitgangspunt voor het aantal te nomineren sporters of ploegen per categorie, ook in de olympische jaren, is gesteld op drie'', zegt technisch directeur Maurits Hendriks. "We vinden dat de kennis en de expertise van de juryleden zodanig is dat zij een keuze zouden moeten kunnen maken.''