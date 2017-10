Braafheid weggestuurd tijdens oefenduel

Op bezoek bij de Duitsers werd het 2-0. Edson Braafheid werd na tien minuten in de tweede helft van het weinig enerverende duel van het veld gestuurd na twee keer geel.

Victor Osimhen zette niet veel later de thuisclub op voorsprong met een kopbal van dichtbij. Even later bepaalde Kaylen Hinds met een keihard schot de eindstand; 2-0.