Prima start voetbalsters Ajax in Champions League

Op sportpark De Toekomst eindigde de wedstrijd tegen de Italiaanse club in 1-0. Op aangeven van Desiree van Lunteren kopte Linda Bakker de bal in de 87e minuut via de binnenkant van de paal in het doel.

Ajax speelde een groot deel van de wedstrijd met een speelster minder. Marjolijn van den Bighelaar kreeg in de 21e minuut een directe rode kaart. De aanvalster maakte volgens de scheidsrechter een slaande beweging. Ajax hield stand en sloeg in de slotfase zelf toe. De return is volgende week in Italië.