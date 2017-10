Cillessen: 'Ik ben geen politicus'

„Zelfs de zondag van het onafhankelijkheidsreferendum heb ik er weinig van meegekregen, omdat het rond het stadion vrij rustig was en ik met de wedstrijd bezig was”, aldus de reservedoelman van FC Barcelona.

2 / 2 2 / 2 Jasper Cillessen speelde tot dusver 34 interlands. Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

„In de kleedkamer stonden wel televisies met nieuwszenders op en een aantal medespelers was erg betrokken. Vervolgens speelden we in een leeg stadion tegen Las Palmas. Dat was helemaal niks. Er wordt me vaak gevraagd of ik voor of tegen de afscheiding van Catalonië ben, maar daar heb ik geen mening over. Enerzijds omdat ik me er onvoldoende in heb verdiept en anderzijds omdat ik geen politicus, maar een keeper ben.”

