IOC borduurt voort op ’losersvlucht’

John Coates Ⓒ REUTERS

Wanneer het aan het Internationaal Olympisch Comité ligt, verlaten atleten tijdens de Spelen van 2020 in Tokio het olympisch dorp zodra hun competitie voorbij is om plaats te maken voor nieuwe sporters. John Coates, de vicevoorzitter van het IOC, heeft een brief met die strekking verstuurd aan 28 nationale olympische comités.