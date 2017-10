Thomas beste golfer van het jaar

De 24-jarige Amerikaan beleefde in het seizoen 2016-2017 zijn absolute doorbraak met vijf toernooizeges. Daarmee schaart hij zich in een illuster rijtje van golfers die vijf toernooien in één seizoen wonnen voor hun 25e, met daarin ook Tiger Woods en Jordan Spieth.

Thomas schreef in augustus de eerste majortitel op zijn naam, door de PGA Championship te winnen. Daarnaast won hij de FedExCup en zette hij een record neer door de Sony Open in Hawaï met 253 slagen te winnen. Met Thomas in het team veroverde de VS afgelopen week de Presidents Cup

Thomas kreeg van zijn collega's de voorkeur boven Jordan Spieth, Hideki Matsuyama en Dustin Johnson, de winnaar van vorig jaar.