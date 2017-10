Robben: 'Je voelde stress bij de meeste spelers'

Zijn partij gehuld in oranje hesjes scoorde driemaal en won het toernooitje tussen de drie samengestelde teams.

„Kom op oranje”, spoorde Robben zijn teamgenoten nog eens aan. Tot de max is Robben bezig om zijn laatste kunstje met Oranje uit te stellen en hij hoopt als aanvoerder zijn ploeggenoten mee te krijgen. Want verdwijnt het WK 2018 zaterdag in Wit-Rusland of dinsdag thuis tegen Zweden uit het zicht dan is het einde van de interlandcarrière van Robben na bijna 100 interlands dichtbij.

Intussen draaide Ryan Babel simpel weg bij Joël Veltman en zette hij als gelanceerd door een katapult de Ajacied op drie meter. De klasse van Babel droop ervan af en hij kweet zich direct van zijn taak als routinier door andere internationals te coachen en met ze te praten. „De eerste twee partijtjes vloog iedereen alle kanten op, tackles, rennen, vliegen, dat ik heb gezegd: kom jongens, chill even. Speel vanuit de organisatie, hou het overzicht en bewaar de rust. Je voelde aanvankelijk toch wat stress bij de meeste spelers en dat moet niet. Zelf heb en had ik daar nooit last van en dat probeerde ik over te brengen.”

