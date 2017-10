Kapitale misser Sanne Wevers

Na haar kwalificatie op de wereldkampioenschappen turnen ging het de olympisch kampioene van Rio 2016 nog maar om één vraag. Zou ze misschien toch de finale kunnen halen nadat ze tijdens de kwalificatie vermoedelijk de grootste fout uit haar carrière had gemaakt? De vele schietgebedjes die ze maakte na het verlaten van het Olympisch Stadion boden geen soelaas. Om tien over zeven in de Canadese avond viel het doek definitief voor Wevers, toen de Japanse Asuka Teramoto haar het laatste zetje gaf. Het ontbreken van het verplichte achterwaartse element in haar oefening, doorgaans een flikflak, kostte de Nederlandse een half punt aftrek. Het bracht haar totaal op 12.733 punten. Zonder die fout was ze als zevende naar de eindstrijd gegaan, nu eindigde ze roemloos als veertiende. Op brug tekende ze, met 13.800, voor de achttiende klassering. Ook Eythora Thorsdottir, die kampte met een ribblessure, overleefde met haar 12.833 op balk en 13.033 op vloer de schifting niet en werd respectievelijk dertiende en achttiende. Tisha Volleman kwam na twee sprongen uit op een score van 14.183, goed voor de negende klassering. Wevers kon zich in de catacomben van het Olympisch Stadion wel voor het hoofd slaan na haar kardinale misrekening. ,,Als ik hier had gedaan waar ik voor sta, had ik me gewoon voor de finale geplaatst. Aan mijn uitvoering lag het in ieder geval niet. Het was een nette oefening.’’ In het mondiale turnen staat de 26-jarige gymnaste te boek als meesteres van de improvisatie. Mislukt plan A op de balk, dan schakelt ze normaliter moeiteloos over op plan B dan wel C. Ditmaal werd die edele kunst van het voor de vuist weg turnen haar evenwel fataal. Iets dat haar vorige maand ook al twee keer overkwam. Tijdens een WK-kwalificatiewedstrijd in Duiven viel ze, voor het eerst in haar leven, tweemaal van de balk. Bij de recente Wereldbeker van Parijs ging ze eveneens de mist in en viel ze één keer op de grond. Die twee misperen spookten tijdens de kwalificatie in Montreal niet door haar hoofd, zo bezwoer ze. ,,Iedere wedstrijd is voor mij een nieuwe kans.’’ Misschien, zo dacht ze hardop, had ze haar vernieuwde oefening toch beter onder controle moeten zien te krijgen. De nieuwe code van wereldturnbond FIG verplichtte haar dit jaar om een geheel nieuwe exercitie in elkaar te sleutelen. Het dikke half jaar dat daarvoor stond bleek achteraf gezien misschien toch niet toereikend, zo klonk het. ,,Zo’n oefening heeft tijd nodig en die tijd moet ik mezelf gunnen. Misschien heb ik me op dat vlak wel voor de gek gehouden. Geloof me, ik ben met deze oefening verder dan ik in de kwalificatie heb laten zien. In de sport is het echter zo dat je beoordeeld wordt op de wedstrijd. En niet op de training.’’