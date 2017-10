'Neymar regelt dat PSG Sanchez naar Parijs haalt'

Volgens Le Parisien heeft Neymar een wensenlijst bij Paris Saint-Germain neergelegd en Sanchez zou daarop bovenaan staan. Als het aan de Braziliaan ligt, wordt de Chileen de vervanger van Edinson Cavani.

Neymar en Sanchez speelden in 2013/2014 een jaar samen bij FC Barcelona en zouden het sindsdien bijzonder goed kunnen vinden. De band van de duurste voetballer ter wereld met Cavani is een stuk minder. De twee kregen het dit seizoen al aan de stok over het nemen van een vrije trap en het nemen van een strafschop.

Sanchez (28) beschikt bij Arsenal over een aflopend contract.