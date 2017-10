Deceptie in Dublin

Van Barneveld pakte nog wel de eerste set, maar daarna was het voorbij voor de Hagenaar. The Highlander won drie sets op rij: 1-3 3-1 3-2 3-2.

Met de uitschakeling van Barney is ook de laatste Nederlander verdwenen van de World Grand Prix. Eerder op de avond kon Benito van de Pas zijn koffers pakken.

De Brabander bleek niet opgewassen tegen Simon Whitlock. The Wizard gunde Van de Pas slechts twee legs: 3-0 3-1 3-1. Geen moment kwam Van de Pas in de flow waarin hij een dag eerder in zijn partij tegen Gerwyn Price wel zat. Toen gaf hij maar twee legs uit handen.

Na afloop had Van de Pas geen verklaring voor zijn slechte optreden. "Het was gewoon dramatisch. Het is weer een goede les, hier word je hard van", aldus de Nederlander tegenover RTL7.