Ontketende Lewandowski zet grote stap met Polen

Het Poolse elftal won de voorlaatste wedstrijd in groep E met 6-1 bij Armenië en is daarmee op 22 punten gekomen. Concurrenten Montenegro en Denemarken, die beide op zestien punten staan, komen later donderdagavond in actie.

Snelle voorsprong

Polen stond al na twee minuten op voorsprong. Kamil Grosicki tikte de bal in de eerste echte aanval achter de Armeense doelman Grigor Meliksetyan. Met twee treffers van Robert Lewandowski liep de ploeg van bondscoach Adam Nawalka snel uit naar 0-3. Nog voor rust maakte Jovjannes Jambardzumyan met het hoofd de 1-3.

In de tweede helft kwam Polen op 5-1 via Jakub Blaszczykowski en opnieuw Lewandowski. Na een verdedigende fout van Armenië bepaalde invaller Rafal Wolski de eindstand op 1-6.

Lewandowski loste met drie treffers Wlodzimierz Lubanski af al topscorer aller tijden voor Polen. De spits van Bayern München staat nu op vijftig doelpunten. Vooral zijn tweede treffer tegen Armenië was opvallend. De Armeense keeper pakte een terugspeelbal op, waardoor Polen vanaf ongeveer vijf meter van het doel een vrije trap mocht nemen. Via een been van een Armeense verdediger schoot Lewandowski de bal binnen.

Gelijkspel

Polen heeft in het afsluitende kwalificatieduel zondag thuis tegen Montenegro genoeg aan een gelijkspel om zich te plaatsen voor het WK.

Stand Groep E:

1. Polen 9-22 (24-12)

2. Montenegro 8-16 (18-7)

3. Denemarken 8-16 (18-7)

4. Roemenië 8-9 (8-8)

5. Armenië 9-6 (9-25)

6. Kazachstan 8-2 (4-22)