Eriksen houdt Deense hoop springlevend

In het Stadion Pod Goricom in Podgorica, de hoofdstad van Montenegro, pakten de Denen de volle winst door een treffer van Christian Eriksen. Denemarken is nu de enig overgebleven concurrent van Polen in Groep E in de strijd om rechtstreekse plaatsing voor het WK van 2018 in Rusland.

Jovetic heeft pech

Hoewel Montenegro goed begon aan de belangrijke laatste thuiswedstrijd in de kwalificatie, schoot Eriksen Denemarken in de zestiende minuut op 1-0. Enkele minuten later werd het nog veel erger voor Montenegro. Aanvoerder Stevan Jovetic moest geblesseerd het veld verlaten. Zonder de speler van AS Monaco en met de voormalig Twente-speler Luka Djordjevic als zijn vervanger, ging Montenegro op jacht naar twee doelpunten. Dat lukte echter niet.

Kleine kans

Montenegro heeft nog een kleine kans om als nummer 2 de play-offs te bereiken. Dan moet het land zondag van Polen winnen en hopen op een misstap van Denemarken tegen Roemenië. Polen had eerder op de avond met 6-1 van Armenië gewonnen onder meer dankzij drie treffers van Robert Lewandowski. Polen heeft tegen Montenegro aan één punt genoeg voor directe plaatsing voor het WK.

In dezelfde groep versloeg Roemenië Kazachstan met 3-1. Constantin Budesco maakte twee doelpunten in de eerste helft, de tweede uit een strafschop. Claudiu Keserü scoorde na de rust en Bauyrzhan Turysbek redde de eer voor Kazachstan.

Stand Groep E:

1. Polen 9-22 (24-12)

2. Denemarken 9-19 (19-7)

3. Montenegro 9-16 (18-8)

4. Roemenië 9-12 (11-9)

5. Armenië 9-6 (9-25)

6. Kazachstan 9-2 (5-25)