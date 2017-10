Verstappen: 'Ik heb alleen maar in mijn bed gelegen'

„Ik heb alleen maar in mijn bed gelegen”, zegt Verstappen, quasi-verongelijkt, in de hospitalitytent van Red Bull. „Nagenieten? Dat is er niet van gekomen. Ik was te ziek. Ik heb nog wel twee events voor Red Bull gedaan, maar daarvoor en daarna heb ik alleen maar geslapen. Serieus, ik heb van Tokio niets gezien”, aldus Verstappen, die op een van de events kennismaakte met de Japanse zwaardvechtkunst Kendo en poseerde in traditionele Japanse kledij.

Al twee dagen voor de race in Sepang voelde de Limburgse coureur zich beroerd. Een verstopte neus, hoofdpijn, lichte verhoging. Na 56 rondjes door de slopende hitte en alle plichtplegingen die een Grand Prix-winnaar moet ondergaan, stapte hij zondagavond een paar uurtjes na de champagnedouche op het podium ’redelijk dood’ het vliegtuig in. Om er zes uur later ’niet veel beter’ weer uit te stappen.

Inmiddels is Verstappen nagenoeg hersteld, verzekert hij. „Zeker. Geen probleem.”