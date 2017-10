Verstappen laat tweede vrije training aan zich voorbij gaan

Lewis Hamilton zette de snelste tijd neer, onder meer Max Verstappen kwam helemaal niet naar buiten.

In de eerste vrije training was Ferrari's Sebastian Vettel de snelste. Toro Rosso's Carlos Sainz crashte flink.

Verstappen hield aan de drijfnatte en gehalveerde trainingsdag toch een goed gevoel over. "Tijdens mijn korte runs in de eerste vrije training kon ik mijn snelheid niet echt laten zien door de rode vlag, maar de lange runs zagen er positief uit. Op dit moment staan we nog iets achter op Mercedes, maar de temperatuur zou zondag omhoog gaan en dat is in ons voordeel'', liet hij weten op Verstappen.nl. "Of ik een voorkeur voor meer regen heb? Op een droge baan kunnen we een goed resultaat scoren en in de regen zeker.''

Verstappen won vorige week de Grand Prix van Maleisië, maar tot een feestje kwam het niet echt. "Ik heb de hele week op bed gelegen", aldus de 20-jarige Limburger.