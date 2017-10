KNVB blokkeert tickets voor thuisduel Zweden

De KNVB heeft de toegangsbewijzen geblokkeerd omdat ze via de zwarte markt zijn verhandeld. De kaarten zijn met grote aantallen tegelijk opgekocht en daarna voor een veel hogere prijs per ticket doorverkocht.

Supporters die een kaartje voor de ontmoeting met Zweden hebben, kunnen via de website onsoranje.nl checken of zij deel uitmaken van de gedupeerde groep. ,,Het uiteindelijke doel is om ervoor te zorgen dat wedstrijden van het Nederlands elftal bereikbaar én betaalbaar zijn en blijven voor alle Oranjefans'', stelt de KNVB.

De voetbalbond doet een oproep aan de Eerste Kamer om het wetsvoorstel 'Doorverkoop toegangskaarten' aan te nemen. In april 2010 deed de Tweede Kamer dat al. Dinsdag gaat de Eerste Kamer er over praten.