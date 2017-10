Carvalho licht belasting op en krijgt forse straf

Een Spaanse rechter veroordeelde de oud-speler van onder meer Real Madrid en Chelsea ook tot zeven maanden celstraf. Carvalho (39) hoeft echter niet daadwerkelijk de gevangenis in, omdat het zijn eerste veroordeling betreft en het niet om een gewelddadig misdrijf gaat.

Carvalho verzuimde om in 2011 en 2012 de inkomsten uit zijn portretrecht aan te geven bij de belastingdienst. Hij lichtte de Spaanse fiscus zo voor ruim een half miljoen euro op. Carvalho bekende schuld en maakte het bedrag alsnog over. Justitie had een celstraf van twaalf maanden en 300.000 euro boete geëist, maar de rechter kwam tot een lagere straf omdat de Portugees zijn fouten had erkend. Lionel Messi werd eerder in een vergelijkbare zaak al veroordeeld.

Carvalho veroverde vorig jaar met zijn land de Europese titel. Hij ging vervolgens met pensioen, maar ondertekende in januari toch weer een contract bij de Chinese club Shanghai SIPG.