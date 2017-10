Nieuw gesprek KNVB met Amrabat

De multifunctionele speler van Feyenoord zat gisteren ook weer om tafel met een forse afvaardiging van de Marokkaanse voetbalbond voor de zwaarste beslissing uit zijn voetbalcarrière: blijven spelen voor Marokko of overstappen naar Oranje.

„Wij zijn ook in gesprek met de familie Amrabat”, zei Jong Oranje-bondscoach Art Langeler na de met 3-0 gewonnen interland van Letland. „Volgende week hebben we daar een afspraak over. Wellicht komt daar iets uit. Vanuit de KNVB zijn wij daar hartstikke druk mee, net zoals de Marokkaanse bond dat is. Maar uiteindelijk moet hij het willen en de beslissing maken.”