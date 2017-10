Advocaat baalt van busrit; Robben reist apart

„Ik weet de reden niet waarom we zo ver weg zitten. Daar heb ik niet naar gevraagd. Ik weet wel dat het stadion in Minsk wordt verbouwd, maar ik kan me niet voorstellen dat ze hier in de buurt (in Borisov, red.) geen hotels hebben”, aldus de bondscoach, die er wat dat betreft echter naast zat. „Nee, je moet niet zover denken dat dit koude oorlog is van de Wit-Russen”, zei hij daarna nog desgevraagd.

Aanvoerder Arjen Robben reisde apart van zijn ploeggenoten, in een klein busje, en arriveerde eerder in het stadion. „Arjen heeft voor een training of wedstrijd wat meer tijd nodig om zijn warming-up te doen”, aldus Advocaat. „Hij is altijd eerder in het stadion, wel een echte professional.”