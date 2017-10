Reiziger over koploper Jong Ajax: 'Heel slordig'

Reiziger was na de 2-1 zege op Jong Utrecht niet tevreden over de eerste helft: "We begonnen goed, maar daarna werd het heel slordig. Jong Utrecht stond goed gegroepeerd, en ons tempo lag veel te laag, waardoor we er niet doorheen kwamen."

"In de tweede helft speelden we sneller een bal naar voren, wisselden ook snel van kant, wat betekende dat Utrecht meer moest gaan lopen en wij meer ruimte kregen. We hadden heel goede kansen, maar als je ze niet maakt, weet je dat het nog spannend kan worden in de sloftfase.”

Omdat Fortuna Sittard thuis met 1-2 onderuit ging tegen NEC hebben de Amsterdammers nu vier punten voorsprong op de Limburgers die nog altijd tweede staan.

"Je weet dat je een goed elftal hebt, met veel kwaliteiten”, aldus Reiziger, die aantrad met onder meer Mateo Cassierra, Siem de Jong, Daley Sinkgraven en Luis Orejuela. "De koppositie is niet een doelstelling op zich, maar het geeft wel aan dat we goed bezig zijn.”