Koeman in de bres voor Klaassen

"Er zijn in de Premier League zoveel andere voorbeelden van spelers die in eigen land de beste waren en die een transfer maken omdat ze echt klaar zijn voor een niveau hoger", aldus Koeman in zijn exclusieve column voor Telesport.

"Komen ze in Engeland in de top terecht dan blijkt dat ze allemaal een periode nodig hebben om zich aan te passen. Qua tempo, agressiviteit en fysiek, zeker als middenvelder. Juist op die positie valt het niet mee om, hoe geschoold je ook bent, in een keer mee te draaien in de top van het Engelse voetbal."