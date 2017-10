Luiten: ’Daarom ben ik ook zo boos’

Na afloop kwam de stoom nog uit zijn oren, toen hij zich weer de situatie op de tee van hole zestien voor de geest haalde. Luiten, die startte op hole tien, kreeg van caddie Sponge een houten drie in zijn handen gedrukt, die hij het liefst terug had willen geven. Waar de twijfel door zijn lijf gierde, sloeg hij toch met die ’drie’ af, om zijn bal in een van potbunkers te slaan.

,,Vanaf dat moment ben ik niet meer in mijn spel geweest”, aldus Nederlands beste golfer, die een prima start kende met birdies op zijn eerste en derde hole, om zich daarmee in de top tien te nestelen. ,,Ik zat er lekker in, maar die fout op zestien dreunde lang na. Ik wilde daar driver slaan. In de oefenronde merkten we dat ik daarmee over de bunkers zou slaan en dat gevaar dus uit het spel zou halen. Toch gaf mijn caddie me die houten drie. Dat was een fout.”

Luiten schudde nog maar een paar keer het hoofd. ,,Natuurlijk ben ik er zelf bij en had ik gewoon die driver moeten pakken. Dom van me, daarom ben ik ook zo boos. Het was te voorkomen geweest als ik naar mezelf had geluisterd”, aldus Luiten, die vervolgens bogey maakte, net als een hole later op zeventien. ,,En op achttien had ik een birdie moeten maken. Op die drie holes verlies ik drie slagen, waarmee ik nu gedeeld zesde had gestaan”, baalde hij na.

In het met vijf miljoen dollar gedoteerde toernooi is de eindzege weliswaar vergeven (Tyrell Hatton staat op -12), maar nog niet alles verloren. Zo kan Luiten aan de Schotse kust zijn tweede top tien van dit seizoen realiseren. ,,En in dit toernooi is dat zeker niet slecht. Daar ga ik ook voor. Ik speel niet slecht, maar dit soort fouten mag ik niet meer maken. Dat is amateuristisch. Met een goede laatste ronde hier, kan ik er nog een mooie klassering uitslepen.”