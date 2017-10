Spanje mist geblesseerde Thiago in Jeruzalem

Spanje verzekerde zich vrijdag van een ticket naar het WK in Rusland. De wereldkampioen van 2010 kreeg wat hulp van Macedonië, dat Italië in Turijn op 1-1 hield. Daardoor liep het verschil tussen het dominante Spanje en Italië op naar vijf punten.

Bondscoach Julen Lopetegui mist ook al de geblesseerden Andrés Iniesta en Alvaro Morata, terwijl Diego Costa niet wedstrijdfit is. Verdediger Gerard Piqué en middenvelder David Silva incasseerden tegen Albanië hun tweede gele kaart in de kwalificatiereeks en zijn daardoor geschorst voor het slotduel met Israël. Sergio Busquets is juist weer beschikbaar na een schorsing. De middenvelder van FC Barcelona kan in Jeruzalem zijn honderdste interland spelen.