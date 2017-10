Advocaat: 'Uitslag Luxemburg een vreemd gegeven'

Advocaat erkent dat hij de achtklapper niet had verwacht. "Het is een uitslag die in het hedendaagse topvoetbal niet veel meer voorkomt", aldus de bondscoach bij de NOS. "Of het nu onmogelijk voor ons wordt? Zo kan ik niet voor mijn spelersgroep gaan staan. Wij moeten gewoon wat goedmaken, laat ze het maar zien. Wit-Rusland is een lastige tegenstander, maar wij zijn gewoon beter."

Lees ook op Telesport: - LIVE EXTRA - Kan Oranje het onmogelijke waarmaken?

Op internet circuleert er een filmpje waarin Advocaat eerder deze week de opmerking van NOS-verslaggever Bert Maalderink dat Luxemburg wel eens met 8-0 kan verliezen van Zweden weglacht. "Bert had er blijkbaar een betere kijk op dan ik", glimlacht de bondscoach nu. "Als je die 0-0 van Luxemburg zag tegen Frankrijk, dan kan je dit niet verwachten. Ik vind het een vreemd gegeven. Tegen Frankrijk verdedigen ze bij wijze van spreken met twaalf man, terwijl ze nu vol op de aanval speelden. Maar het is geen excuus, we moeten kijken naar onszelf."

Ondanks dat Oranje nog meer doelpunten moet maken in Wit-Rusland, weigert Advocaat om nog meer aanvallers erbij te gooien. "Ik heb niet getwijfeld om er nog een paar op te stellen. We spelen al met vijf aanvallend ingespeelde spelers. Als ik er acht voorin zet, wordt het 3-0 voor Wit-Rusland. Het is niet zo dat als je zeven spitsen erin zet, je dan wint. Je organisatie moet goed staan."