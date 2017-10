Vrees voor zware knieblessure Fellaini

De middenvelder van Manchester United moest zaterdag in de gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina (3-4) halverwege de eerste helft al naar de kant. In het Belgische kamp leeft de vrees dat Fellaini zijn kniebanden heeft beschadigd.

De middenvelder laat zondagochtend een scan maken van zijn linkerknie. ,,Marouane voelde iets, we zijn bezorgd'', zei Martinez. De 'Rode Duivels' verzekerden zich vorige maand al van een plek op het WK van volgend jaar in Rusland. De ploeg van Martinez is met 25 punten uit negen wedstrijden nog altijd ongeslagen in de kwalificatiereeks. België sluit de groep dinsdag in Brussel af tegen Cyprus.