Ronaldo ook als invaller beslissend

"Ik heb lang zitten peinzen. Een combinatie van factoren heeft me tot deze beslissing gebracht", verklaarde Santos.

Portugal bleek echter niet zonder de 32-jarige superster van Real Madrid te kunnen. Toen het halverwege nog steeds 0-0 stond, mocht Ronaldo alsnog opdraven.

Van zijn voorgaande 78 doelpunten in de nationale ploeg had hij er slechts eentje als invaller gemaakt, op het EK 2004. In en tegen Andorra brak Ronaldo na een uur spelen de ban met al zijn vijftiende treffer in deze WK-kwalificatiereeks, evenveel als de Poolse spits Robert Lewandowski. André Silva zorgde in de slotfase voor de beslissende 0-2.

Schorsing

Volgens Santos had de opvallende reservebeurt van Ronaldo niets te maken met de gele kaart die zijn aanvoerder op zak had. Bij een volgende boeking zou hij geschorst zijn voor de cruciale slotwedstrijd tegen Zwitserland.

"Cristiano is heel ervaren, ik was niet bang voor dat risico. Uiteindelijk hebben we gewonnen, daar gaat het om", aldus Santos, wiens ploeg dinsdag de Zwitsers moet verslaan om zich rechtstreeks te plaatsen voor het WK.