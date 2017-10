Verstappen heeft begrip voor tactisch trucje

"Ik had Lewis Hamilton sowieso niet meer kunnen pakken", stelde de Nederlandse Red Bull-coureur na afloop van de Grand Prix van Japan.

"Hamilton had meer last van de achterblijvers, daardoor verloor hij ook wat tijd en kon ik dichterbij komen. Dat gebeurde ook bij mij, maar ook als ik er gelijk langs had gekund zou ik hem niet meer hebben ingehaald. Eerlijk waar: ik zat er de hele race dichtbij, maar ik zou 'm niet zomaar hebben ingehaald. Ik ben gewoon heel erg blij met de tweede plek."

Nuchter

Ook het feit dat Hamiltons teamgenoot Valtteri Bottas enkele ronden lang door het team werd opgedragen om Max Verstappen op te houden, kon de Nederlander nuchter beschouwen.

"Het was gewoon heel slim van ze. Ik zou precies het zelfde doen. Sterker nog, ik zou voor nog meer defensief werk hebben gezorgd. Het is eerlijk, Lewis vecht voor het kampioenschap en wil winnen. Terwijl ik aan het pushen was."