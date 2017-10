Recordhouder Vertonghen bescheidenheid zelve

“Het was heel vriendelijk van onze vaste captain Eden Hazard. Het siert hem dat hij dat gebaar stelde en ik heb hem er ook voor bedankt, maar ik ben een speler van het team en Eden is onze aanvoerder. Ik heb niet de ambitie de band te dragen."

Vertonghen kroonde zich tijdens het WK-kwalificatieduel in en tegen Bosnië-Herzegovina (4-3 zege) tot recordinternational. De voormalig Ajacied kwam op gelijke hoogte met Jan Ceulemans (allebei 96 caps) en kan dinsdag tegen Cyprus zijn illustere landgenoot definitief achter zich laten. Vertonghen heeft echter weinig trek in de extra aandacht die daarbij komt kijken.

"Ik heb zelfs gelezen dat ik gevraagd zou hebben om dinsdag met een shirt met nummer 97 te spelen. Daar klopt ook niks van. Het zijn fabeltjes. Ik wil gewoon mijn wedstrijden spelen zoals alle vorige keren. Ik hoop ook dat het niet te veel om het record gaat, maar vooral om de viering van de kwalificatie. Want sinds de kwalificatie hebben we nog niet thuis gespeeld. We willen er een feest van maken. Natuurlijk zal het voor mij iets bijzonders zijn. Ik ga ervan genieten maar ik laat het vooral op me afkomen", aldus Vertonghen tegenover de Belgische krant Het Nieuwsblad.

Het duel met Bosnië-Herzegovina zal Vertonghen in ieder geval niet snel vergeten. "Het was een wedstrijd met veel verschillende emoties die me om verschillende redenen zal bijblijven. Mijn fout bij de tegengoal was een verkeerde inschatting. Ik twijfelde wat ik zou doen, naar voren koppen of naar achter, controleren. Ik besef dat het er ongelukkig uitzag en het leidde nog tot een goal ook. Daarna probeerde ik zo snel mogelijk weer in de wedstrijd te komen door in het spel betrokken te raken. Toen ik scoorde schaamde ik me nog zo voor mijn fout dat ik niet durfde juichen.”