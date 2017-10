Officieel protest tegen arbiter na 'dwalingen'

Door het gelijkspel zijn de kansen voor Ghana op deelname aan het WK volgend jaar in Rusland nihil. Met een zege zou Ghana nog wel volop in de race voor een ticket zijn en die zege is het land ontnomen door de arbiter, meent de voetbalbond. Bennett zou een loepzuiver doelpunt in blessuretijd hebben afgekeurd en de ploeg van bondscoach Kwesi Appiah ook nog eens een overduidelijke strafschop hebben ontzegd.

"Door deze en talrijke andere dwalingen van de scheidsrechter en zijn assistenten zien wij ons genoodzaakt de FIFA te vragen onderzoek te doen naar de officials'', aldus de bond in een verklaring. Ghana zou het duel het liefst overspelen.