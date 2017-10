Bloemendaal naar laatste zestien Euro Hockey League

Yannick van der Drift, Florian Fuchs en Thierry Brinkman scoorden alledrie tweemaal. Jamie Dwyer en Emmanuel Stockbroekx (uit een strafcorner) zorgden voor de andere doelpunten aan Nederlandse kant in de EHL, waar een velddoelpunt voor twee telt en een strafcorner één punt oplevert. Maximilian Hahnenkamp maakte de Oostenrijkse eretreffer.

Bloemendaal is als de nummer één van de poule nu geplaatst voor de knock-outfase, die in het voorjaar begint in Rotterdam.