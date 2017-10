Golfster Van Dam pakt vierde plaats in Frankrijk

De Arnhemse prof eindigde in het toernooi nabij Saint-Jean de Luz als gedeeld vierde. De Amerikaanse Cristie Kerr won het toernooi met overmacht met een totaalscore van -17. De Chinese Xi Yu Lin werd tweede met -13.

De Nederlandse maakte een lange zondag op Golf de Chantago. Ze moest eerst nog de derde ronde afwerken, die zaterdag door het slechte weer veel oponthoud kende en werd afgebroken toen het te donker werd. Na die derde ronde, die ze afwerkte in 71 slagen, bezette ze de gedeelde tweede plaats op negen slagen afstand van Kerr. Van Dam moest meteen door met de vierde en laatste ronde. Daarin begon ze voortvarend met vier birdies op de eerste zes holes. Uiteindelijk liep ze de ronde in 70 slagen en kwam in totaal op een score van -7.

De Nederlandse won vorig jaar haar eerste en tot dusver enige toernooi op de LET. Ze schreef het Xiamen Open in China op haar naam.