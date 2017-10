Schotland treurt na deceptie in Slovenië

Slowakije won zelf de laatste groepswedstrijd tegen Malta met 3-0 en kreeg hulp van Slovenië, dat de Schotten op 2-2 hield.

In Ljubljana kwam Schotland via Leigh Griffiths nog wel op voorsprong. Dat betekende voor Slovenië de eerste tegentreffer voor eigen publiek in deze kwalificatiereeks. De ploeg van de vertrekkende bondscoach Srecko Katanec had Engeland thuis ook op 0-0 gehouden.

Katanec bracht direct na rust Roman Bezjak in de ploeg en de spits draaide de wedstrijd met twee doelpunten om. Robert Snodgrass bracht Schotland in de slotfase weer langszij, maar de benodigde derde treffer bleef - ondanks dat de Slovenen in de slotfase door een rode kaart van Bostjan Cesar met een man minder stonden - uit voor de ploeg van bondscoach Gordon Strachan. Vitesse-spits Tim Matavz stond in de basis bij Slovenië, en werd kort voor het einde gewisseld.

2 / 2 2 / 2 Adam Nemec schiet twee keer raak voor Slowakije tegen Malta. Ⓒ Reuters

Beide landen eindigden daardoor op achttien punten, maar op basis van het doelsaldo pakten de Slowaken de tweede plaats. Daardoor kan de ploeg van bondscoach Jan Kozak via de play-offs proberen alsnog het WK in Rusland te bereiken, mits het niet de slechtste nummer 2 van de negen groepen blijkt te zijn. Adam Nemec (ex-Willem II) nam tegen Malta twee van de drie doelpunten voor zijn rekening.

Engeland ongeslagen

Koploper Engeland, dat zich donderdag al had verzekerd van de groepswinst en rechtstreekse kwalificatie voor het WK, sloot de reeks ongeslagen af. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate, die Harry Maguire en Harry Winks liet debuteren, won in Vilnius met 1-0 met Litouwen. Aanvoerder Harry Kane maakte uit een strafschop het enige doelpunt. De topschutter van Tottenham Hotspur, die in topvorm verkeert, had het WK-ticket voor zijn land drie dagen eerder al veiliggesteld met een doelpunt in blessuretijd tegen de Slovenen (1-0).

Eindstand Groep F:

1. Engeland 10-26 (18-3)

2. Slowakije 10-18 (17-7)

3. Schotland 10-18 (17-12)

4. Slovenië 10-15 (12-7)

5. Litouwen 10-6 (7-20)

6. Malta 10-1 (3-25)