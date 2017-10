Kerkhove dicht bij hoofdtoernooi in Linz

Voor een plaats in het hoofdtoernooi speelt Kerkhove, de nummer 150 van de wereld, tegen de Roemeense Mihaela Buzarnescu. De nummer 3 van de plaatsingslijst in het kwalificatietoernooi won van de Amerikaanse Kayla Day.

Derde Nederlandse

Kerkhove kan de derde Nederlandse in het hoofdtoernooi worden. Kiki Bertens en Richel Hogenkamp zijn rechtstreeks toegelaten in Oostenrijk. De als derde geplaatste Bertens treft in de eerste ronde de Amerikaanse Varvara Lepchenko. Hogenkamp stuit op de nummer 1 van de plaatsingslijst, de Slowaakse Magdalena Rybarikova.