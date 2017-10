Belgische renner verlaat Italië in rolstoel

De renner van Quick-Step kreeg van de artsen groen licht om terug naar huis te gaan. De Plus miste zaterdag tijdens de Ronde van Lombardije in een afdaling op hoge snelheid een bocht en vloog over de vangrails heen het ravijn in. De 22-jarige Belg kwam er zonder al te grote schade vanaf.

Bakelants

Dat gold niet voor landgenoot Jan Bakelants, die op vrijwel dezelfde plek ook uit de bocht vloog en enkele meters naar beneden smakte. De 31-jarige renner van AG2R liep daarbij onder meer zeven ribbreuken en twee gebroken ruggenwervels op. Bakelants ligt nog altijd in het ziekenhuis van Como. De breuk in één van zijn ruggenwervels is niet stabiel, waardoor hij voorlopig plat moet blijven liggen.