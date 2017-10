Zonderland voelde zich als Superman

Vooral ook omdat hij zich wonderbaarlijk redde uit een hachelijke situatie, toen hij na zijn tweede vluchtelement nog maar met één hand aan de stok hing. "Het was niet top, maar ik ben zo blij dat ik erin ben blijven hangen", zei de Fries, die op het podium de Kroaat Tin Srbic (goud) en Bart Deurloo (brons) trof.

Als Superman had hij aan één arm een rondje om de stok gedraaid. "Ja, zo voelde het wel een beetje", lachte de olympisch kampioen van Londen 2012, die vier jaar later in Rio een periode vol malheur afsloot met een val. "Met mijn score (14,233) was het daarna afwachten wat de turners na me deden. Het kon goud zijn, maar ook de vierde plaats. Het kon alle kanten op. Ook daarom ben ik blij met zilver."