Dubbele kans Nederland op deelname aan EURO 2020

Nederland heeft twee kansen om zich te kwalificeren voor EURO 2020. In de periode september-november 2018 wordt gestart met de Nations League, waarvan de finales in juni 2019 worden gespeeld.

Dit nieuwe initiatief van de UEFA betreft een Europese landencompetitie in vier groepen, ingedeeld volgens de stand op de UEFA coëfficiëntenranglijst. De vier groepswinnaars plaatsen zich voor het EK in 2020. Nederland staat 14e op de UEFA-ranglijst en komt daarom uit in groep 2 van de Nations League.

In groep 1 zitten de beste twaalf gekwalificeerde Europese voetballanden. Oranje heeft nog een kleine kans zich bij de beste twaalf te scharen (zege op Zweden en verlies van Wales, Kroatië en/of IJsland).

Tussen maart en november 2019 wordt een normale EK-kwalificatiecyclus afgewerkt, waaruit twintig deelnemers in de eindronde EURO 2020 komen.