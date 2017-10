Advocaat hoopte op nog een stomme vraag

"Ik had gehoopt dat jullie zouden vragen of we met 7-1 zouden kunnen winnen van Zweden", sprak de bondscoach tegen het einde van de persconferentie richting het aanwezige journaille. "Dan zou ik zeggen: wat een stomme vraag."

Advocaat kreeg afgelopen zaterdag de deksel op de neus toen Zweden met 8-0 won van Luxemburg. Tijdens een persmoment eerder die week had hij nog zeer stellig gereageerd toen een verslaggever vroeg of de Scandinaviërs niet in staat moesten worden geacht om een monsterscore neer te zetten. "Of Zweden met 8-0 kan winnen van Luxemburg? Wat is dat voor een stomme vraag?", stelde Advocaat toen.

Door de gigantische overwinning van de Zweden op Luxemburg heeft Nederland alleen nog een theoretische kans om het WK te halen. Dan moet dinsdag in de ArenA met 7-1 gewonnen worden van de Scandinavische rivalen. Toch blijft Advocaat strijdlustig.

