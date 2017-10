Advocaat grapt: 'Peperdure diamanten opgehaald'

"We zitten na afgelopen weekeinde in de put. Dat moet morgen weg zijn. Morgen moeten we met een fris gevoel het veld op. Of ik iets speciaals heb gedaan met de jongens? We hebben een boottocht gemaakt. En we zijn langs Gassan geweest om te kijken of we wat diamanten konden ophalen", grapte de bondscoach.

Advocaat refereerde daarmee aan het verhaal dat maandag in Telesport stond, over het verschil tussen Arjen Robben en de jonge garde bij Oranje. Terwijl de aanvoerder gedurende de WK-kwalificatiereeks altijd bezig was met voetbal, was er een kleine groep spelers die meer interesse had in dure auto’s en de hipste kleding. Enkelen lieten enige tijd geleden in Huis ter Duin zelfs peperdure diamanten van Gassan Diamonds in koffertjes aanrukken om te bekijken en eventueel te kopen.

Belletje

Zaterdag bleek de voorbereiding van Advocaat al voor het duel met Wit-Rusland niets meer waard.De spelers hoorden al in de bus dat Zweden bezig was om een monsterscore neer te zetten tegen Luxemburg.

"Toen we instapten was iedereen gemotiveerd, maar om de tien minuten ging er toen belletje: 1-0, 2-0, 3-0. Toen was de voorbereiding weg. Ik mag het niet zeggen, maar ik kan me wel voorstellen, dat zoiets moeilijk valt", aldus de 70-jarige bondscoach.