Bondscoach hoopt op gelukje tegen Zweden

"Het wordt een moeilijke wedstrijd, want Zweden heeft de afgelopen periode laten zien dat het lastig te kloppen is. Het wordt moeilijk om zeven goals te maken, maar je weet het niet... We hebben geluk nodig. Net als Zweden tegen Luxemburg had. Met die vroege penalty. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren."

In zijn 59 interlands als bondscoach van Oranje won Advocaat slechts eenmaal met 7-0, tegen San Marino in 1993.

Eer

Advocaat hoopt dat zijn spelers het veld van de Amsterdam ArenA vol passie betreden. "Je hebt de eer naar jezelf en het publiek toe om een goed resultaat neer te zetten. We moeten goed afsluiten, dat snappen de spelers ook. Ze spelen bovendien ook voor zichzelf, want ze willen natuurlijk bij het Nederlands elftal blijven."

Een zege blijft echter heilig voor Advocaat. "Ik heb liever dat we met 1-0 winnen dan dat we na een geweldige wedstrijd met 2-4 verliezen", zo bekende hij eerlijk.