'Zweden heeft goed antwoord op aanvallend Oranje'

"We willen de poule winnen zodat we de play-offs ontlopen", zei aanvoerder Andreas Granqvist op een persconferentie in de ArenA.

Zweden heeft in groep A van de WK-kwalificatie een punt minder dan koploper Frankrijk, dat de groepsfase afsluit met een thuiswedstrijd tegen Wit-Rusland. "Dus als we winnen hebben we nog een kans", rekende de oud-verdediger van FC Groningen voor. "Daar gaat het ons om, niet om met weinig goals te verliezen."

Ons ding doen

Hoewel Dick Advocaat al heeft aangekondigd niet te beginnen met vier aanvallers, zegt Janne Andersson een super aanvallend Nederlands elftal te verwachten. "Maar daar zullen we een goed antwoord op hebben", beloofde de bondscoach van de Zweden. "We gaan gewoon ons ding doen."

Vraagtekens

Andersson hoorde zijn Nederlandse collega Advocaat zijn vraagtekens zetten bij de aanvallende tactiek van Luxemburg in Solna. "Ze hadden kennelijk zo veel vertrouwen na de 0-0 bij Frankrijk dat ze massaal gingen aanvallen tegen Zweden", reageerde de teleurgestelde bondscoach van Oranje op de monsterzege van Zweden (8-0) op Luxemburg.

"Wat hij vindt, dat moet hij zelf weten", counterde Andersson. "Mij maakt het niet zo veel uit wat hij over Luxemburg zegt."