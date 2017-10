Lukaku is speelklaar voor Belgisch feestduel

De huidige topscorer van de Premier League kan daardoor met België meedoen in de afsluitende WK-kwalificatiewedstrijd tegen Cyprus, dinsdagavond in Brussel. Bij de wedstrijd afgelopen zaterdag in en tegen Bosnië-Herzegovina (3-4) bleef hij nog thuis.

Geen risico

Voor zowel groepwinnaar België als nummer 5 Cyprus staat er niets meer op het spel. De kans dat Lukaku de hele wedstrijd zal meedoen, is daarom niet zo groot. In Sarajevo viel zijn clubgenoot Marouane Fellaini bovendien met een flinke knieblessure uit. Bondscoach Roberto Martinez wil niet het risico lopen dat hij opnieuw een geblesseerde speler terug naar Manchester moet sturen.

"Met mijn collega José Mourinho heb ik nog geen contact gehad, maar wel met de medische staf van United. De relatie met de club is heel goed", verzekerde Martinez. Axel Witsel neemt in de middenlinie de positie van Fellaini in. Yannick Carrasco (geschorst) wordt vervangen door Nacer Chadli. Achterin krijgt Thomas Vermaelen (ex-Ajax) rust.