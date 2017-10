Ierland dompelt Bale en Wales helemaal in rouw

De Welshmen gingen als nummer 2 van groep D de laatste speelronde in, maar verslikten zich (zonder de geblesseerde Gareth Bale) in eigen huis in Ierland. De bezoekers wonnen dankzij een treffer van James McClean na een klein uur spelen met 1-0.

2 / 3 2 / 3 Gareth Bale slaat zijn handen voor zijn gezicht. Wales haalt het WK niet. Ⓒ Hollandse Hoogte

Gudelj helpt Serven

En daardoor klommen de Ieren over Wales heen naar de tweede plaats. Servië had aan een zege in eigen huis op Georgië genoeg om de groepswinst te grijpen, en dat deed de ploeg van de voormalig Eredivisie-spelers Nemanja Gudelj, Nemanja Matic, Dusan Tadic, Filip Kostic en Vladimir Stojkovic ook.

Gudelj stond met een uitstekende run aan de basis van de 1-0 van Aleksandar Prijovic vijf minuten voor tijd. Die kon ook Guram Kashia, de Georgische Vitesse-verdediger, niet voorkomen.

3 / 3 3 / 3 Nemanja Gudelj heeft een groot aandeel in de goal die Servië naar het WK brengt. Ⓒ Hollandse Hoogte

Oostenrijk won de andere wedstrijd in groep D met 1-0 bij Moldavië. Ajacied Maximilian Wöber maakte de negentig minuten vol bij Oostenrijk, dat net als de Moldaviërs al voorafgaand aan de laatste wedstrijd uitgeschakeld was.

Eindstand Groep D:

1. Servië* 10-21 (20-10)

2. Ierland 10-19 (12-6)

3. Wales 10-17 (13-6)

4. Oostenrijk 10-15 (14-12)

5. Georgië 10-5 (8-14)

6. Moldavië 10-2 (4-23)