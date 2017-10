Massa imponeert in Barcelona

De Australiër Daniel Ricciardo reed in de Red Bull in 1.19,900 de tweede tijd. De teamgenoot van Max Verstappen had deze tijd eveneens in de ochtend laten noteren. De Duitser Sebastian Vettel zette in de middag met 1.19,906 in zijn Ferrari de derde tijd neer. Massa en Vettel waren zeer actief. Ze reden beiden 168 rondjes in totaal. Ricciardo hield het bij 89. De Brit Lewis Hamilton ging vanwege problemen met zijn Mercedes slechts 49 keer rond. Hij kwam tot de vierde tijd (1.20,456).

Het optreden van Massa was opvallend. Hij kondigde na vorig seizoen nog zijn pensioen aan in de Formule 1, maar Williams haalde hem over zijn carrière met nog een jaar te verlengen. Door de overstap van de Fin Valtteri Bottas naar topteam Mercedes kwam er een stoeltje vrij en de Britse renstal wilde graag een ervaren coureur.

Max Verstappen komt woensdag in actie in de Red Bull.