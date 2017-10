Lozano geblesseerd terug naar PSV

Lozano was afgelopen week nog trefzeker tegen Trinidad & Tobago, maar mist nu het kwalificatieduel van Mexico – al geplaatst voor het WK – met Honduras. Hoe ernstig de kwetsuur van de aanvaller is, moet in Nederland blijken.

PSV gaat zondag op bezoek bij VVV-Venlo. Lozano scoorde al zes keer voor de huidige koploper in de Eredivisie.