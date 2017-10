’Voetbal zorgt voor positiviteit in Syrië’

Vol spanning volgt 28-voudig Syrisch international Sanharib Malki vanuit Kerkrade de play-off tegen Australië, waarin Syrië na het 1-1 gelijkspel in het ’thuisduel’ in Maleisië vandaag om 11.00 uur (Nederlandse tijd) de return afwerkt in Sydney.

Ellende

"Het zou heel mooi zijn voor het Syrische volk, dat zoveel problemen heeft en al zoveel ellende heeft doorstaan in de oorlog, als ze weer kunnen stunten. Het voetbal zorgt voor wat positiviteit in het land”, aldus Malki, die kansen ziet tegen de Socceroos. "Australië is favoriet, maar ik acht Syrië zeker niet kansloos. We hebben een team dat fysiek en mentaal heel sterk is. Dat bewijzen we iedere keer met belangrijke goals in de slotfase, zoals tegen Oezbekistan, waardoor we de play-off bereikten, en ook in het eerste duel met Australië.”

Als Syrië de horde Australië neemt, dan volgt nog een play-off tegen de nummer vier van Midden-Amerika: de Verenigde Staten, Panama of Honduras. "De weg is nog lang, maar het is ook mijn droom om met Syrië op het WK te spelen. Aan het begin van deze kwalificatiereeks was ik er nog bij en ik hoop snel weer te gaan voetballen, zodat ik aanmerking kan komen voor de nationale ploeg”, aldus Malki. De spits, die sinds een maand meetraint bij Roda JC, staat positief tegenover een rentree bij de Limburgse club, waarvoor hij tussen 2011 en 2013 al 43 maal scoorde. „Als ik helemaal fit ben, gaan we kijken wat er mogelijk is.”