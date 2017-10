Locadia krijgt speelminuten bij Jong PSV

De 23-jarige aanvaller liep eind augustus een liesblessure op en kreeg aan het einde van zijn revalidatietraject te maken met een knieblessure, waarvoor een kijkoperatie noodzakelijk was. Drie weken geleden maakte Locadia zijn rentree op het voetbalveld. Dat was ook in een wedstrijd van Jong PSV.

Inmiddels heeft Locadia heeft wat invalbeurten achter de rug bij het grote PSV. Zo kreeg hij speelminuten in de verloren topper tegen Feyenoord en in het duel tegen Roda JC. Afgelopen zaterdag bleef hij aan de kant in het duel met Go Ahead Eagles.

In de kleine Lichtstadderby tegen FC Eindhoven kan Locadia nu meer ritme opdoen. Ook Oleksandr Zinchenko, Hidde Jurjus en Menno Koch zijn maandagavond van de partij bij Jong PSV.